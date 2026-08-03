Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 76 Gözaltı, 19 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 76 Gözaltı, 19 Tutuklama

Bingöl\'de Jandarma Operasyonu: 76 Gözaltı, 19 Tutuklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de jandarma, 76 şüpheliyi gözaltına aldı, 19'u tutuklandı. Uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 76 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aynı tarihler arasında asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 5 bin 781 kök kenevir bitkisi, çeşitli miktarlar ve sayılarda uyuşturucu madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 76 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 53 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Bingöl, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 76 Gözaltı, 19 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:06
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
10:23
Dünya Kupası’nın yıldızı Şili’yi ayağa kaldırdı Havalimanında izdiham yaşandı
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:16:29. #7.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 76 Gözaltı, 19 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.