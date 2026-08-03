Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 76 Gözaltı, 19 Tutuklama
Bingöl'de jandarma, 76 şüpheliyi gözaltına aldı, 19'u tutuklandı. Uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Bingöl'de jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 76 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Aynı tarihler arasında asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 5 bin 781 kök kenevir bitkisi, çeşitli miktarlar ve sayılarda uyuşturucu madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 76 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 53 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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