Bingöl\'de Kaza: 6 Yaralı

Bingöl'de otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yayladere ilçesi Kalkanlı köyü Kalecik Mezrası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole uçtu. Kazada, 6 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL