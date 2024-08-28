Bingöl\'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

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Bingöl'de Jandarma Komutanlığı ekiplerince kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan duyuruda, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarımızca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, basit yaralama ve uyuşturucu ticareti suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N., uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıldır aranan M.B. isimli şahıs yakalandı" denildi. - BİNGÖL