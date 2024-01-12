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Bingöl'de Lokantada Doğalgaz Sızıntısı: 16 Kişi Zehirlendi - Son Dakika
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Bingöl'de Lokantada Doğalgaz Sızıntısı: 16 Kişi Zehirlendi

Bingöl'de bir sanayi sitesinde bulunan bir lokantada meydana gelen doğalgaz sızıntısı sonucu 16 kişi zehirlendi. 9 kişi Diyarbakır'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne giden Vali Ahmet Hamdi Usta, durum hakkında bilgi aldı. Şu ana kadar can kaybının olmaması sevindirici bir durum olarak değerlendirildi.

Bingöl\'de Lokantada Doğalgaz Sızıntısı: 16 Kişi Zehirlendi
12.01.2024 - 18:31,
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Bingöl'de sanayi sitesinde bir lokantada doğalgaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi, 9'u Diyarbakır'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre olay, merkeze bağlı Simani Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir lokantada doğalgaz kaçağı meydana geldi. Doğalgaz sızıntısından etkilenen 16 kişi, haber verilmesi üzerine Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından ilk olarak 6, sonra da 3 vatandaş olmak üzere toplamda 9 kişi Diyarbakır'a sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Sağlık Müdürü ve başhekimden vatandaşlar hakkında bilgi aldı.

Vali Usta, yaptığı açıklamada, 16 kişinin zehirlendiğini, hastalardan 9'unun Diyarbakır'a sevk edildiğini belirtti. Vali Usta, "Küçük sanayi sitesinde hizmet veren bir esnaf lokantamızda, doğalgaz kaçağından dolayı bir zehirlenme ihbarı üzerine hastanemiz harekete geçti ve zehirlenen vatandaşlarımızı hastaneye almaya başladık. Şuana kadar 16 vaka bize intikal etti, bunlardan 6'sını sevk ettik, diğer 3'ünü de sevk edeceğiz, kalan 7 vatandaşımızın da tedavisine Bingöl Devlet Hastanesi'nde devam ediyoruz. Toplamda 9 hastamızı Diyarbakır'a sevk etmiş olacağız" dedi.

"Can kaybının olmaması bizleri sevindirdi"

Şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Vali Usta, "Bizi sevindiren olay, doğalgaz kaçağından dolayı bir patlamanın veya can kaybının olmaması bizi rahatlatan bir olay. Tedavilerine devam ederek bir can kaybı olmadan bu durumu atlatmayı ümit ediyoruz. Hastalarımızı ziyaret ettik, durumları iyi, moralleri yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz hastalarımızla yakinen ilgileniyorlar. Diyarbakır'dan aldığımız bilgilere göre de tedavileri olumlu bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Hamdi Usta, Diyarbakır, Bingöl, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Lokantada Doğalgaz Sızıntısı: 16 Kişi Zehirlendi - Son Dakika


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