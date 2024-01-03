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Bingöl'de meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada hafif yaralanan kişi, Karlıova Devlet Hastanesinde görevli doktor Ahmet K. olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl\'de meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
03.01.2024 - 23:28,
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Bingöl'de kaza: 1 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova ilçesi Kalencik köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri ve jandarma bölgeye sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kişinin Karlıova Devlet Hastanesinde görevli doktor Ahmet K. olduğu ve durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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