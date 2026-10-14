Bingöl\'de motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de motosiklet hırsızlığı suçundan 1 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Bingöl'de motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda "motosiklet hırsızlığı" suçundan 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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