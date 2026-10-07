Bingöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bingöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bingöl\'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Bingöl'de Kervansaray Kavşağı'nda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kervansaray Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 RCZ 951 plakalı motosiklet ile 46 F 5535 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
KervansarayMotosikletİnceleme3. SayfaGüncelBingölKazaSon Dakika

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