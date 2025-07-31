Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan odunluk yangını, eve sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Ardıçdibi köyü Aliçapan mezrasında henüz bilinmeyen bir nedenle odunlukta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Odunluk Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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