Bingöl\'de orman yangını

Bingöl'de çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL