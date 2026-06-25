Bingöl\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl merkez ilçeye bağlı Gökçeli köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Gökçeli köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. - BİNGÖL