Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
25.06.2026 17:46
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Gökçeli köyünde çıkan orman yangını, erken müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Bingöl merkez ilçeye bağlı Gökçeli köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Gökçeli köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Gökçeli, Bingöl, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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