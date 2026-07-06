Bingöl\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl merkeze bağlı Yamaç köyünde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Yamaç köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 15 personel sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL