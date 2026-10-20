Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Bingöl\'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Bingöl-Erzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardınan ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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