Bingöl\'de otomobil ile minibüs çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Bingöl'de otomobil ile minibüs çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki Abdullah Bazencir Caddesi'nde otomobil ile minibüs çarpıştı ve kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bazencir Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 ACB 947 plakalı otomobil ile 12 AV 039 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine nakledildi.
Kaynak: İHA
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