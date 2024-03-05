Bingöl'de PKK'ya ait 2 sığınak bulundu, roketatar ve malzemeler imha edildi - Son Dakika
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Bingöl'de PKK'ya ait 2 sığınak bulundu, roketatar ve malzemeler imha edildi

Bingöl\'de PKK\'ya ait 2 sığınak bulundu, roketatar ve malzemeler imha edildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi Yeniyazı ve Sağgöze kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınakta roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

05.03.2024 18:44  Güncelleme: 18:46
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Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulundu, içerisinde ele geçirilen roketatar ve diğer malzemeler imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek ve muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Genç ilçesi Yeniyazı ve Sağgöze kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, iki sığınakta yapılan aramada; 1 adet roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de PKK'ya ait 2 sığınak bulundu, roketatar ve malzemeler imha edildi - Son Dakika

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