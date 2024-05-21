Bingöl\'de Polis Ekipleri Dolandırıcılık Olayını Önledi

3.Sayfa

Bingöl'de polis ekipleri, dikkati sayesinde 2 vatandaşın dolandırılmasına engel oldu.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerimizce, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla, ilimiz banka ve kuyumcuların yoğun olarak faaliyet gösterdiği yerlerde yapılan özverili saha çalışmalarında, banka içerisinde telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve adınız FETÖ terör örgütü soruşturmasına karıştı şeklinde ifadeler kullanan şahıslar tarafından dolandırılmak üzere olan 2 vatandaşımızın toplamda 355 bin TL maddi zarara uğraması engellenmiştir. Konu ile ilgili gerekli tahkikat yürütülmektedir" denildi. - BİNGÖL