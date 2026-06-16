Bingöl\'de Restoran Çatısında Yangın

Bingöl'de bir restoranın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde bulunan bir restoranın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çktı. Alevler kısa sürede çatı bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, alevlerin çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BİNGÖL