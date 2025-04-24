Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evde yapılan aramada ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Soğukpınar köyünde H.G. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 44 adet fişek ele geçirildi. H.G. hakkında 6136 Kanuna muhalefet suçundan Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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