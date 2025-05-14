Bingöl\'de Ruhsatsız Tabanca ve Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekiplerince yapılan çalışmada ruhsatsız tabanca ve esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5.25 gram reçine esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL