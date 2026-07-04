Bingöl'ün Karlıova ilçesinde su tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 EIP 53 plakalı su tankeri devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de su tankeri devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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