Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 adet tabanca ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi - Son Dakika
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