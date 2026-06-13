Bingöl\'de Tarlada Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünde tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tarlada yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - BİNGÖL