Bingöl\'de Temmuz Ayında 129 Trafik Kazası Meydana Geldi

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Bingöl'de temmuz ayı içinde 129 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 161 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Bingöl'ün temmuz ayında meydana gelen trafik kazası istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 78, maddi hasarlı trafik kazası sayısının 51 olurken toplamda 129 kazanın meydana geldiğini ifade edildi. Bu kazalarda ise 161 kişinin de yaralandığı bildirildi. - BİNGÖL