Bingöl’de ticari taksi bisiklete çarptı: 2 yaralı

Bingöl'de ticari taksinin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari taksi, bisiklete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.