Bingöl\'de Trafik Denetimleri Devam Ediyor

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Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce trafik denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelindeki farklı noktalarda trafik denetimlerine devam ediyor. Emniyet kemeri, ehliyet kontrolü gibi denetimleri gerçekleştiren ekipler, sürücüleri ihlaller konusunda da bilgilendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personellerimizce il merkezinde trafik güvenliği ve trafik ihlallerine karşı denetim ve çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL