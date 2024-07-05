Bingöl'de Trafik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Bingöl'de Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Bingöl\'de Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelindeki farklı noktalarda emniyet kemeri ve ehliyet kontrolü gibi denetimler yaparak sürücüleri bilgilendiriyor.

05.07.2024 11:54
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Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce trafik denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelindeki farklı noktalarda trafik denetimlerine devam ediyor. Emniyet kemeri, ehliyet kontrolü gibi denetimleri gerçekleştiren ekipler, sürücüleri ihlaller konusunda da bilgilendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personellerimizce il merkezinde trafik güvenliği ve trafik ihlallerine karşı denetim ve çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Trafik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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