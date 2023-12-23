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Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Bingöl Solhan karayolu Cavuslar koyu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl\'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
23.12.2023 - 16:18,
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Bingöl'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Bingöl Solhan karayolu Cavuslar koyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin arından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden şahıs, morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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