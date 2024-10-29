Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BDP 238 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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