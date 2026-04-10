Bingöl\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kültür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİNGÖL