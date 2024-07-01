Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonlarında 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 3 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı devam eden kararlı operasyonlar kapsamında 03 Haziran - 01 Temmuz 2024 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce 209 kilo toz esrar, 62 kilo skunk, 1 kilo 725 gram kubar esrar, 479 gram metamfetamin, 2 adet hap, 6 bin 261 adet kök kenevir, 37 gram esrar maddesi ele geçirilmiş; yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştiren Emniyet ve Jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL