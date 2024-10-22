Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de kargo poşetinde 1.981 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

22.10.2024 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de kargo poşetinin içindeki perdeye zulalanmış vaziyette uyuşturucu ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kargo poşeti içerisindeki perdelerin arasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 981 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Kentte Doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbari bilgi alınması üzerine kargo firmaları çevresinde tertibat alındı. Şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan çalışmada kargo poşeti içerisine konulmuş perdelerin arasına saklanmış vaziyette 1 kilo 981 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Bingöl, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine “İmralı“ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine "İmralı" izni verildi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
21:26 Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 00:27:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.