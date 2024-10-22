Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl'de kargo poşetinin içindeki perdeye zulalanmış vaziyette uyuşturucu ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kargo poşeti içerisindeki perdelerin arasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 981 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Kentte Doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbari bilgi alınması üzerine kargo firmaları çevresinde tertibat alındı. Şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan çalışmada kargo poşeti içerisine konulmuş perdelerin arasına saklanmış vaziyette 1 kilo 981 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.