Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl'de polis ekiplerince yapılan uygulamada bir yolcu otobüsünde valizin içerisine şampuan kutusuna zulalanmış halde 265 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına yönelik alınan bilgilere istinaden yapılan yol uygulamasında; otobüste E.Y ve E.O isimli şahıslara ait valiz içerisinde 265 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan E.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİNGÖL