Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 0.40 gram içmeye hazır halde esrar maddesi ile 2 parça halinde toplam 12.95 kubar esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL