Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken aranma kaydı bulunan 3 şüpheli de yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 6-10 Aralık 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 34.37 gram esrar maddesi, 28 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 1 adet payp ele geçirilmiş ve 'Sesli veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret, Dolandırıcılık ve Basit Yaralama' suçundan arama kaydı bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanmış olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL