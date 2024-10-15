Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalanırken, 6 kilo 200 gram skunk ve 310 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışmaları neticesinde yapılan operasyonda kentte bulunan 2 farklı araç, narko timlerince durduruldu. Araçlardan toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 8 paket içerisinde toplamda 4 kilogram skunk ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 25 bin 400 lira ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Aynı gün içerisinde şüphelilere ait farklı adreste dron ve narkotik arama köpeği ile yapılan aramada ise 2 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 şüpheli şahsa ait ikamet ve ahırlarında yapılan aramada ise 310 gram esrar maddesi ele geçirilirken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak Elazığ Kapalı Cezaevine gönderildi.