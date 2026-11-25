Bingöl'ün Genç ilçesinde, muhtemel acil durumlara karşı hazırlık kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen tatbikata 112 Acil Sağlık personeli de katıldı. Tatbikat kapsamında, muhtemel yangın durumlarında doğru müdahale yöntemleri, tahliye süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon konularında uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Can güvenliğinin korunması ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın ardından, çalışmada görev alan personele teşekkür edildi.