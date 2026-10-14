Bingöl Gültepesi'nde çukura düşen 2 inek, itfaiye ve AFAD'ın çalışmasıyla kurtarıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Gültepesi köyünde çukura düşen 2 inek, olay yerine yönlendirilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekiplerin çukurdan çıkardığı inekler sahibine teslim edildi.
Bingöl'ün Gültepesi köyünde çukura düşen 2 inek, ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, Gültepesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 inek çukura düştü. İneklerin kurtarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkartılan 2 inek sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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