Bingöl Gültepesi\'nde çukura düşen 2 inek, itfaiye ve AFAD\'ın çalışmasıyla kurtarıldı.

Bingöl'ün Gültepesi köyünde çukura düşen 2 inek, ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Gültepesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 inek çukura düştü. İneklerin kurtarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkartılan 2 inek sahibine teslim edildi.