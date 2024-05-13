Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, kasten öldürme ve cinsel istismar suçlarından aranan şahısları yakaladı - Son Dakika
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, kasten öldürme ve cinsel istismar suçlarından aranan şahısları yakaladı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, kasten öldürme ve cinsel istismar suçlarından aranan şahısları yakaladı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, kasten öldürme suçundan firari olan bir şahıs ile cinsel istismar suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

13.05.2024 17:04
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, kasten öldürme suçundan dolayı 2 yıldır firari olan şahsı ve cinsel istismar suçundan aranan şahısları yakaladı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "JASAT dedektifleri, istihbarat unsurları ve asayiş timleri tarafından 'kasten öldürme' suçundan 2 yıldır firari olarak saklanan A.M. isimli şahıs icra edilen operasyon sonucu Karlıova ilçesinde saklandığı evde yakalanmıştır. Ayrıca 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahsın da Erzurum ilinde saklandığının tespit edilmesi üzerine elde edilen bilgiler Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ile paylaşılarak şahsın yakalanması sağlanmıştır. Her iki şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, kasten öldürme ve cinsel istismar suçlarından aranan şahısları yakaladı - Son Dakika

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