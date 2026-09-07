Bingöl Sancak'ta kamyonet şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl Sancak'ta kamyonet şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

Bingöl Sancak\'ta kamyonet şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Sancak beldesi Kadran köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesi Kadran köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAC 513 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Bingöl, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl Sancak'ta kamyonet şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaali’de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“ Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
Bağ evi tartışmasında kan aktı Cinayet şüphelisi alkollü çıktı Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu

09:34
Fatih Terim finalde Filenin Sultanları’nı yalnız bırakmadı
Fatih Terim finalde Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
08:50
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
08:37
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 09:37:37. #7.12#
SON DAKİKA: Bingöl Sancak'ta kamyonet şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement