Bingöl Sancak'ta kamyonet şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı
Bingöl'ün Sancak beldesi Kadran köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesi Kadran köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAC 513 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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