Bingöl Simani Mahallesi'nde odunluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl Simani Mahallesi'nde odunluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

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Bingöl Simani Mahallesi\'nde odunluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
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Bingöl merkeze bağlı Simani Mahallesi İhlas Caddesi'ndeki odunlukta nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü, inceleme başlatıldı.

Bingöl'de meydana gelen odunluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl merkeze bağlı Simani Mahallesi İhlas Caddesi'nde bulunan bir odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaİtfaiyeBingölGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl Simani Mahallesi'nde odunluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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