Bingöl Simani Mahallesi\'nde odunluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Bingöl'de meydana gelen odunluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl merkeze bağlı Simani Mahallesi İhlas Caddesi'nde bulunan bir odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.