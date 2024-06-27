Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Bingöl\'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, Genç ilçesi Yeniyazı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Sabah erken saatlerde dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarmanın da desteğiyle yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın güçlükle söndürüldü.

27.06.2024 14:02  Güncelleme: 14:07
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesi Yeniyazı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Sabah erken saatlerde dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarmanın da desteğiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın güçlükle söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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