Bingöl'ün Genç ilçesindeki orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'ün Genç ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Bingöl\'ün Genç ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

23.07.2024 13:30  Güncelleme: 13:39
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Bingöl'ün Genç ilçesinde bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Yayla köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.

Bölgedeki yangına 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 iş makinası ve personel müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'ün Genç ilçesindeki orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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