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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken kar ve buz düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken kar ve buz düşen kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürürken üzerine bir binanın çatısından kar ve buz kütlesi düşen Yılmaz Kenan Parlatıcı yaralandı. Olayın ardından Parlatıcı, Aile Sağlık Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken kar ve buz düşen kişi yaralandı
12.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:15
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine bir binanın çatısından kar ve buz kütlesi düşen şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürürken çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen Yılmaz Kenan Parlatıcı yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu Parlatıcı, Aile Sağlık Merkezi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Parlatıcı, ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaldırımda yürürken üzerine yukarıdan kar ve buz düştüğünü dile getiren Yılmaz Kenan Parlatıcı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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