Bingöl Yamaç'ta 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Bingöl Yamaç'ta 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Bingöl Yamaç\'ta 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Bingöl'ün Yamaç köyünde 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler, halatla inerek köpeği çukurdan çıkardı ve su verdikten sonra doğaya bıraktı.

Bingöl'de 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Bingöl'ün Yamaç köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çukurdan köpek sesini duyan vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla çukurun içerisine girerek köpeği halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Köpeğe su veren ekipler, daha sonra mahsur kalan köpeği doğal yaşamına bıraktı.

Kaynak: İHA
Hayvan Hakları3. SayfaBingölGüncelYaşamAFADDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl Yamaç'ta 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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