Bingöl Yamaç\'ta 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Bingöl Yamaç'ta 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Yamaç köyünde 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler, halatla inerek köpeği çukurdan çıkardı ve su verdikten sonra doğaya bıraktı.
Bingöl'de 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
Olay, Bingöl'ün Yamaç köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çukurdan köpek sesini duyan vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla çukurun içerisine girerek köpeği halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Köpeğe su veren ekipler, daha sonra mahsur kalan köpeği doğal yaşamına bıraktı.
Kaynak: İHA
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