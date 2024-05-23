Binlerce dönüm arpa yanmadan vatandaşlar yetişti - Son Dakika
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Binlerce dönüm arpa yanmadan vatandaşlar yetişti

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangında vatandaşlar, binlerce dönümlük arpa tarlasını kendi imkanlarıyla söndürerek yangının yayılmasını engelledi. Yangının, yoldan geçen sürücülerin attığı sigara ateşinden çıktığı tahmin ediliyor. Yetkililer, ekinlerin kurumaya başladığı dönemde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

23.05.2024 11:30
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Binlerce dönüm arpa yanmadan vatandaşlar yetişti

Vatandaşların çabası binlerce dönüm arpayı yanmaktan kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde binlerce dönümlük arpa tarlasında çıkan yangını vatandaşlar ne buldularsa ellerine alıp müdahale ederek söndürdü. Yangının yoldan geçen sürücülerin söndürmeden attıkları sigara ateşinden dolayı çıktığı tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasında bulunan Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü sahasında yer alan Beyazkule Bölgesinde yaşandı. Yoldan geçen sürücüler arpa tarlasında alevler yükseldiğini fark etti. Araçlarını durdurup olay yerine koşan vatandaşlar, yangına elbise, bez ve yaş olan çalılarla müdahale ederek kendi imkanlarıyla söndürdü. Vatandaşların müdahalesi sonucu binlerce dönümlük ekili arazinin yanmaktan kurtarıldığı belirtildi.

Yangının yoldan geçen sürücülerin söndürmeden attıkları sigara ateşinden dolayı çıkma ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Yetkililer de ekinlerin kurumaya başladığı dönemde herkesi daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Binlerce dönüm arpa yanmadan vatandaşlar yetişti
Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Tarım, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Binlerce dönüm arpa yanmadan vatandaşlar yetişti - Son Dakika

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