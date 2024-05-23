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Binlerce dönüm arpa yanmadan vatandaşlar yetişti

Vatandaşların çabası binlerce dönüm arpayı yanmaktan kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde binlerce dönümlük arpa tarlasında çıkan yangını vatandaşlar ne buldularsa ellerine alıp müdahale ederek söndürdü. Yangının yoldan geçen sürücülerin söndürmeden attıkları sigara ateşinden dolayı çıktığı tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasında bulunan Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü sahasında yer alan Beyazkule Bölgesinde yaşandı. Yoldan geçen sürücüler arpa tarlasında alevler yükseldiğini fark etti. Araçlarını durdurup olay yerine koşan vatandaşlar, yangına elbise, bez ve yaş olan çalılarla müdahale ederek kendi imkanlarıyla söndürdü. Vatandaşların müdahalesi sonucu binlerce dönümlük ekili arazinin yanmaktan kurtarıldığı belirtildi.

Yangının yoldan geçen sürücülerin söndürmeden attıkları sigara ateşinden dolayı çıkma ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Yetkililer de ekinlerin kurumaya başladığı dönemde herkesi daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.