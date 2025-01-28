Manisa'da askere gideceği öğrenilen bir grup gencin eğlence adı altında Türk bayrağının asılı olduğu bir kapıyı tekmeledikleri görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Olay esnada yaşlı bir kadın da olan bitene anlam veremezken sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına "Allah akıl fikir versin", "Kültürsüzlük", "Bu nesilden umudu kesin" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bir garip asker eğlencesi! Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (21)