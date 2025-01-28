Bir garip asker eğlencesi! Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

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Görevinden de oldu! Eski Denizbank müdürü için rekor hapis talebi

Manisa'da askere gideceği öğrenilen bir grup gencin eğlence adı altında Türk bayrağının asılı olduğu bir kapıyı tekmeledikleri görüntüler sosyal medyada viral oldu.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Olay esnada yaşlı bir kadın da olan bitene anlam veremezken sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına "Allah akıl fikir versin", "Kültürsüzlük", "Bu nesilden umudu kesin" şeklinde yorumlar yapıldı.