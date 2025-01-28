Bir garip asker eğlencesi! Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi - Son Dakika
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Bir garip asker eğlencesi! Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

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Manisa'da bir grup gencin asker eğlencesi adı altında yaptıklarına kimse bir anlam veremedi. O esnada yaşlı bir kadının da olan biteni şaşkınlıkla izlediği görüntüler için sosyal medyada ''Allah akıl fikir versin'' şeklinde yorumlar yapıldı.

28.01.2025 10:13
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Manisa'da askere gideceği öğrenilen bir grup gencin eğlence adı altında Türk bayrağının asılı olduğu bir kapıyı tekmeledikleri görüntüler sosyal medyada viral oldu.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Olay esnada yaşlı bir kadın da olan bitene anlam veremezken sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına "Allah akıl fikir versin", "Kültürsüzlük", "Bu nesilden umudu kesin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir garip asker eğlencesi! Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

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Son Dakika 3.Sayfa Bir garip asker eğlencesi! Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Nurettin Akyurek:
    Şunların devlete ne faydası olacak yedikleri ekmeğe yazık ana babada oğlum askere gidiyor diye seviniyor 83 4 Yanıtla
  • şakir:
    bunlar askermı olacak vatan bunlaramı emanet olacak:)))) 65 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Mallık 55 1 Yanıtla
  • behmen akbaş:
    sanki askere savaşmaya gidecek bilmiyor ki orda tabak tuvalet yıkamaya gidiyor ))) 46 1 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu:
    Atalarımızın dedelerimizin kemikleri sızlardı su günleri görselerdi ulan denyolar sanki vatanı kurtaracaklar 6 ay tatil yapıp geliyorlar havalara bak . 43 1 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    Bunlar mı vatan koruyacak Allah bunları korusun Akıl fikir versin 39 2 Yanıtla
  • Vatanperver:
    bu sığırlardan vatana millete ne hayır gelir, iplerini çözmeyin şunların.. 33 0 Yanıtla
  • Feridun Yapıcı:
    Allah kimseyi akıldan etmesin 27 0 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    Asım’ın nesli… 20 2 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    ulusun bittiği an 20 1 Yanıtla
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