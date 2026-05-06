Birecik'te Kaybolan Çocuk Ölü Bulundu
Birecik'te Kaybolan Çocuk Ölü Bulundu

06.05.2026 03:22
Şanlıurfa Birecik'te 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak, menfezde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk, menfezde asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi otoban gişelerinin yakınlarında yaşandı. Birecik ilçesine bağlı kırsal Yılmaz Mahalle Muhtarı Osman Kabakulak'ın 15 yaşındaki oğlu Muzaffer Kabakulak, 2 gün önce ortadan kayboldu. Çocuğun eve dönmemesi üzerine yakınları her yerde onu aramaya başladı.

Tarım işçileri buldu

Arazide çalışan tarım işçileri, menfezde boynuna ip geçirilmiş halde asılı bir çocuk görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay giden jandarma ekipleri, asılı çocuğu bulunduğu yerden indirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirlendi

Yapılan araştırmada cesedi, 2 gün önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, çocuğun 2 gün önce kızarak evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
