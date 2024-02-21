Mahalle muhtarının skandallar zinciri! Swinger partilerine katılıp 17 yaşındaki kızı da istismar etmiş - Son Dakika
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Mahalle muhtarının skandallar zinciri! Swinger partilerine katılıp 17 yaşındaki kızı da istismar etmiş

Mahalle muhtarının skandallar zinciri! Swinger partilerine katılıp 17 yaşındaki kızı da istismar etmiş

Konya'da birlikte yaşadığı M.A. ile swinger partilerine katılan mahalle muhtarı M.M.'nin, kadının şu an 17 yaşındaki olan kızı S.A.'ya 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı.

21.02.2024 10:58  Güncelleme: 11:42
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Konya'da birlikte yaşadığı M.A. (48) ile 'swinger' partilerine katılan mahalle muhtarı M.M.'nin (54), kadının şu an 17 yaşındaki olan kızı S.A.'ya 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Cep telefonunda da S. A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastlanan M.M. ve anne M.A. tutuklandı. S.A., devlet koruması altına alındı. Muhtar M.M. ifadesinde, "S.A. ile ilişki yaşadım. Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı, evli ve 1 kız çocuk babası M.M.nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.'nın da muhtar M.M. ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Muhtar M.M. ve anne M.A. geçen pazar günü gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.'nin el koyulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİ"

S.A.'nın Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, şu an 17 yaşında olduğunu, M.M.'nin cinsel istismarlarının 14 yaşındayken başladığını, 3 yıldır da aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A., ifadesinde, "Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu. Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup, çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum" dedi.

MUHTARDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

S.A., M.M.'nin annesiyle resmi nikahı var mı bilmediğini belirterek, "Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M.'den şikayetçi değilim" dedi.

"ARA ARA SWINGER PARTİLERİNE KATILIYORDUK"

M.A. ise ifadesinde "M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" derken, muhtar M.M. de ifadesinde fotoğrafları M.A.'nın çektiğini belirterek, "S.A. ile ilişki yaşadım. Onu öpüp, okşadığım doğrudur. Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi. Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı.

Konya, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahalle muhtarının skandallar zinciri! Swinger partilerine katılıp 17 yaşındaki kızı da istismar etmiş - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Beşiktaş 1903: Nerde çok din tüccarı varsa orası böyledir tabi duyulursa 128 94 Yanıtla
  • bozoklu özcan: kansızlar 213 3 Yanıtla
  • aydın karateke: konya. konya.konya.... 188 22 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Muhtarı böyleyse belediye başkanı millet vekili nasıldır acaba. 145 28 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Din tüccarı ne alaka farkında isen kişisel olarak bir durum var ortada yani şunumu anlamak lazım din tüccarı olmayanlara bu ilişkiler serbest mi nasıl bir kafa yapısı var sizde ahlakı değerleri neden bir odağa bağlıyorsunuz? 120 28
  • salihb: Beşiktaş1903. Dinsizliğinizi bu kadar aşikar etmeyin. Burada dinle alakalı ne var hemen saldırıyorsunuz. Din bunlarımı yapın diye öğreti veriyor. kişilerin fiillerini bir inanışa yüklemek nasıl bir akıl yapısıdır anlaşılır değil. 95 18
  • Serkan Basar: yavvv konya en dindar il diye biliyorum birde içkinin en çok tüketildiği yer diye duydum ama ne denli doğru bilemiyorum :) 79 14 Yanıtla
  • SIDDIK ÇETİN: yok daha neler? 82 2 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Birde istanbula yada büyük şehirlere bak sen ne durumda dinsiz şehirler daha berbat onlardan neden bahsedilmiyor? 19 44
  • Serkan Basar: Bilgisiz birini kanıtlarla yenmek olanaksızdır. 41 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mahalle muhtarının skandallar zinciri! Swinger partilerine katılıp 17 yaşındaki kızı da istismar etmiş - Son Dakika
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