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Bisikletin üzerindeki akü böyle patladı: Polis, "Hızır" gibi yetişti

BOLU - Bolu'da bir çocuğun kullandığı bisikletin üzerindeki akünün patlama anları vatandaş kamerasına yansıdı. Çocuk sürücü canını zor kurtarırken, polis ekiplerinin aracındaki yangın tüpüyle alev saçan akü söndürüldü.

Olay, Anıtpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk Anıtpark'ta arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürmeye başladı. Bisikletinin üzerinde bulunan akü bir anda alev almaya ve patlamaya başladı. Çocuk sürücü bisikletini hemen bırakarak, uzaklaştı. Bölgeden geçen polis ekipleri küçük çocuğun imdadına yetişti. Çocuğun bisikleti yanmasın diye ekipler, polis aracında bulunan yangın tüpüyle alev saçan ve patlayan aküye müdahale etti. Polis ekipleri tarafından ihbar edilmesi üzerine bölgeye ayrıca itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın tüpüyle sönmeyen aküye ayrıca itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın nedeniyle bisiklet hasar gördü.