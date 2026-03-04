Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı - Son Dakika
Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı
04.03.2026 10:02
Adıyaman'da bisikletle oynayan 11 yaşındaki çocuk otomobilin çarpmasıyla yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bisikletli çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Can K. (11), ailesiyle birlikte teravih namazına gitmek üzere bulunduğu köyde bisikletiyle sokakta oynadığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu yere düştü.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Adıyaman, Olaylar, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı - Son Dakika

10:11
