Bisikletliye Çarpan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Bisikletliye Çarpan Sürücü Yakalandı

Bisikletliye Çarpan Sürücü Yakalandı
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Kastamonu'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağaç altında ölü bulundu, sürücü gözaltında.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü, yol kenarındaki ağacın altında ölü bulundu. Jandarma ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaza, Araç ilçesi Karabük-Kastamonu karayolu Yeşilova köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten bisikletiyle Samsun'a gitmek için yola çıkan 38 yaşındaki Eren Köse'ye otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerleri aşan bisiklet sürücüsü şarampolde bulunan ağacın altına savruldu. Köse'ye çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Kaza sesini duyan Yeşilova köyü sakinleri seslerin geldiği noktaya geldi. Olay yerine gelen vatandaşlar ağacın altında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Eren Köse'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücü yakalandı

Olayın ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası ve PTS incelemleri neticesinde bisiklet sürücüsünün ölümüne sebep olan sürücünün kimliği ve aracın plakası tespit edildi. K.A. isimli otomobil sürücüsü, Taşköprü ilçesi Kastamonu Sinop karayolunda yakalandı. K.A., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Vatandaşların kaza sesini duyduğunda hayvanlara bir aracın çarptığını sandığını söyleyen Yeşilova köyü muhtarı Yılmaz Akgül, "Sabah saatlerinde evimde oturuyordum. Yol üzerindeki komşularımız beni aradılar, 'millet çevre yoluna koşuyor, galiba hayvanlara araba çarptı' dedi. Ben olay yerine gittiğimde jandarma ekipleri oradaydı. Karabük istikametinden Kastamonu istikametine giden bir bisikletliye sürücüsü bilinmeyen bir araç çarpmış. Biz olayı bu şekilde duyduk. Zaten jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri geldiler ve incelemelerde bulundular. Bizler sadece yolda bir bisikletinin ezildiğini gördük. Olayı gören millet de kaza yerine koştu, sonra da bariyerlerin kenarındaki ağacın altına yatmış vaziyette bir ceset bulundu" dedi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletliye Çarpan Sürücü Yakalandı - Son Dakika

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