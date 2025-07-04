Bismil\'de Futbol Turnuvasında Kavga Çıktı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında izleyiciler arasında kavga çıktı.

Olay dün akşam saatlerinde Bismil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bismil Belediyesi tarafından düzenlenen futbol turnuvasında izleyiciler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin karıştığı kavgayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile kavga sonlandı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR